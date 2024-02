La docufiction . Per un nuovo domani con Marcorè

Nuovi eventi per tutte le scuole pisane al Cineclub Arsenale. È in calendario (1-3 febbraio, 7-10 febbraio) la proiezione della docufiction Per un nuovo domani, con Neri Marcorè, una coproduzione Rai Fiction e Alfea Cinematografica di Alberto Gabbrielli.

Gli appuntamenti in sala saranno preceduti da un incontro con lo sceneggiatore Mario Cristiani e con il regista Luca Brignone (per prenotazioni: [email protected]; tel. 050.502640).

Il film è realizzato con il patrocinio di Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea Cdec Onlus di Milano, Comunità ebraica di Pisa, Comune di Castiglione di Garfagnana, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana.