La denuncia: "Auto distrutta nella notte"

Ritrovare al mattino la propria auto danneggiata con un danno stimato di 9.000 euro. E’ ciò che è accaduto a un pisano residente in via Luca Ghini lo scorso lunedì. L’uomo aveva lasciato, la sera prima, la sua macchina in via Porta Buozzi sulle strisce gialle riservate ai residenti e, al mattino, si è imbattuto nella spiacevole sorpresa: gravi danneggiamenti alla fiancata e al paraurti.

Nessun biglietto lasciato sul veicolo, né sono presenti segni evidenti di atti vandalici: si presume, dunque, che si sia trattato di un incidente e che il colpevole sia andato via guardandosi bene dal lasciare un recapito per il dovuto risarcimento. Il proprietario ha subito sporto denuncia e ha fatto richiesta per accedere alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il costo delle riparazioni ricade, a questo punto, sulle spalle dell’uomo, che afferma di aver più volte segnalato al Comune e al Comitato dei residenti di Santa Maria i problemi legati alla viabilità e alla carenza dei parcheggi per chi abita nel quartiere. "Un problema, questo, che si trascina già da tempo e che desta grande malcontento tra i residenti, spesso costretti a vagare per lungo tempo alla ricerca di un parcheggio vicino casa". Ritorna, dunque, al centro dell’attenzione il problema della viabilità nel quartiere Santa Maria, "aggravato, negli ultimi mesi, dalla concomitanza di una serie di lavori che hanno inevitabilmente ridotto il numero dei parcheggi e apportato modifiche al traffico, causando non pochi disagi ai residenti".

S.T.