La Curva continua lo sciopero: "Nessuna soluzione immediata. Ma quando faceva comodo..."

Sciopero dallo stadio a oltranza. Così hanno deciso i gruppi organizzati della Curva Nord che, prima di Pisa-Sampdoria, partita sentitissima data la rivalità tra le due tifoserie, hanno deciso di proseguire nella loro protesta, rimanendo ancora una volta fuori dal settore più caldo dello stadio. "Abbiamo preso atto, in questi giorni, del silenzio della società, a tutti i livelli", prende parola così la Curva Nord Maurizio Alberti, a poche ore da un lungo comunicato della società nerazzurra che, a quanto emerge, in questa fase ha tenuto la linea del silenzio anche con il tifo. La problematica più seria però riguarda il ‘curvino’, la parte di curva inibita da anni.

Da giorno proseguiva sottotraccia il dialogo tra istituzioni e tifosi, con una richiesta da parte dei gruppi organizzati di poter riaprire il settore in deroga. Alla fine, con la nota stampa di giovedì sera da parte del vicesindaco Raffaele Latrofa, la soluzione non è stata trovata. A raccontare ciò che è emerso sono gli stessi tifosi: "Abbiamo capito che non c’è la volontà da parte di qualcuno di trovare soluzioni immediate, come ad esempio una deroga alla capienza, formula già accettata e più volte adottata in passata, naturalmente quando faceva comodo un po’ a tutti - dichiarano i tifosi -. A maggior ragione avrebbe senso adesso, perché nelle occasioni precedenti i lavori non erano nemmeno all’orizzonte, mentre a questo giro sono stati già annunciati e finanziati".

Inevitabile quindi la decisione: "Coerenti con quanto annunciato, continueremo a sostenere la squadra allo stadio soltanto in trasferta (così come è stato a Cosenza e come sarà a Parma) - proseguono i gruppi organizzati -. In casa la inciteremo in tutte le forme possibili ma senza entrare, almeno fino ad un effettivo aumento della disponibilità dei biglietti di Curva". Il sostegno prima del match però non mancherà: "In occasione della partita Pisa-Sampdoria, in programma sabato pomeriggio alle 16.15, invitiamo tutta la tifoseria neroazzurra a ritrovarsi alle 13.30 presso AC Hotel per caricare la squadra in vista dell’importante partita e poter far vedere il nostro sostegno e la nostra passione faccia a faccia con i giocatori e lo staff - conclude la Curva Nord -. Sole, acqua o vento. Sui gradoni o nelle strade il meteo non è mai stato un problema nostro".

Michele Bufalino