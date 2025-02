La cura della voce tra scienza e arte: convegno internazionale organizzato dall’Università

Pisa, 11 febbraio 2025 – L'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria Universitaria di Pisa organizza il convegno "Pisa in Voce 2025 - Incontro tra Scienza e Arte per la cura della Voce", che si terrà nelle Officine Garibaldi il prossimo sabato 15 febbraio. Il presidente del Convegno è il professor Stefano Berrettini.

Come spiegano il dottor Andrea Nacci, Direttore del corso e Responsabile scientifico, e la dottoressa Silvia Capobianco, anch'essa Responsabile scientifico, la voce è uno strumento essenziale per chi opera nei settori della comunicazione e della performance artistica, ma rappresenta anche un ambito di grande interesse medico e scientifico. Il convegno nasce con l'obiettivo di creare un punto di incontro tra le professioni sanitarie e il mondo artistico, riunendo medici specialisti, logopedisti, tecnici audioprotesici, cantanti e insegnanti di canto in una giornata di approfondimento e confronto.

L'evento offrirà interventi scientifici di alto livello, trattando tematiche fondamentali come l'anatomia e la fisiologia della fonazione, il feedback uditivo, le patologie della voce e le tecniche di trattamento e riabilitazione, sia per la voce parlata che per quella cantata. Attraverso sessioni teoriche e workshop pratici, i partecipanti potranno acquisire strumenti concreti applicabili in ambito medico-riabilitativo e pedagogico-artistico.

Durante il convegno verrà esplorato il tema della voce all'interno dei percorsi di affermazione di genere. Verrà fornito inoltre un inquadramento generale del contesto socio-culturale e sanitario e verranno descritte esperienze professionali utili per aiutare gli specialisti della voce ad adottare un approccio consapevole e sensibile per chi affronta “La Voce” all’interno di un percorso di affermazione di genere. Un momento di grande rilievo sarà la lectio magistralis tenuta dalla professoressa Katherine Verdolini Abbott (University of Delaware, USA), esperta di fama internazionale nell’apprendimento motorio-percettivo e nella relazione tra arte e scienza. Il convegno è organizzato con il patrocinio della U.O. Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria Universitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, un centro di riferimento nazionale per la diagnosi e il trattamento delle patologie foniatriche e uditive.

L’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire il dialogo tra scienza e arte, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della voce nella salute e nella professione. Per maggiori informazioni: [email protected].