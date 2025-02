La Cisl annuncia un incontro col sindaco Conti per l'uscita di Pisa dall'Sds

Pisa, 6 febbraio 2025 - "Chiederemo un incontro al Sindaco Conti in un tavolo unitario Cisl Cgil e Uil per l'uscita del Comune di Pisa dalla SdS Pisana". È la promessa del segretario genrale della Cisl Pisa Dario Campera a Primo Piano Addosso ai fatti che, sull'emittente radiofonica PuntoRadioCascina, trasmissione condotta da Massimo Marini e Luca Doni.

Durante la trasmissione si sono toccati gli argomenti più importanti e i temi attuali che riguardano il lavoro. Tra le altre problematiche è stato affrontato anche il tema che riguarda la Società della Salute con il Comune di Pisa che si è chiamato fuori per i troppi debiti. "Stiamo concordando un tavolo unitario Cisl, Cgil e Uil per confrontarci con il Sindaco Michele Conti e per capire il perchè Pisa è uscita dalla Società della Salute. Chiederemo al primo cittadino un incontro urgente", afferma Dario Campera. "La SdS garantiva tanti servizi, vogliamo capire chi andrà a ricoprirli in assenza della Sds nel nostro comune", afferma Giorgia Bumma. "Le nostre priorità al momento come Cisl toccano anche la zona della Concia in grande difficoltà. Abbiamo aperto tavoli regionali e nazionali. Si parla di circa seimila addetti, con le banche che andranno ad assumere un ruolo decisivo in questo momento così delicato per la zona del cuoio. La Cisl nel frattempo non tralascia però le problematiche della sanità e delle liste di attesa. L'Ospedale Cisanello sta vivendo un momento difficile. Abbiamo un ospedale tra i più grandi di Europa, ma vogliamo capire in che modo dal punto di vista occupazionale, in un luogo dove servono ancora lavoratori per il servizio da svolgere. Da almeno dieci anni la Cisl chiede il potenziamento della sanità territoriale, continueremo a lavorarci anche per il futuro e saremo curiosi di capire come funzioneranno le Case di Comunità nei prossimi mesi", concludono Campera e Bumma. Durante la trasmissione è intervenuta in collegamento telefonico Silvia Russo Segretaria Generale CISL Toscana che ha parlato di diversi punti da chiarire anche a livello regionale "C'è la necessità dell'apertura di un tavolo regionale per mettere insieme soluzioni per i lavoratori che non siano solo tampone. Auspichiamo un cambio di passo anche nella sanità dove non deve bastare prendere soldi dalle tasche dei toscani. Stiamo lottando molto anche per l'abbattimento dell'addizionale Irpef ma dopo un primo sondaggio anche il presidente della Regione e la sua giunta non sembrano aver recepito". In vista del Congresso CISL per il rinnovo delle cariche che si svolgerà a Firenze il prossimo 14 e 15 Aprile si è parlato anche dell'ascesa della Cisl in quanto a tesseramenti: "Siamo contenti dell'incremento dei tesserati del nostro sindacato, questo premia la politica coerente del nostro sindacato che ha il pregio di parlare con chiunque e allo stesso modo e questo alla fine viene premiato", conclude Russo.