’La cattiva educazione’ in biblioteca. L’iniziativa di Lungofiume e Liberi di

"La cattiva educazione - Parole e azioni contro la violenza di genere" è il titolo dell’evento che si terrà domani alle 17.30 alla Biblioteca comunale di Cascina. L’iniziativa è a cura dell’associazione Lungofiume e del gruppo di Teatro e cittadinanza "Liberi di…" che presta le proprie voci per raccontare con fermezza e poesia alcune delle moltissime forme di violenza e discriminazione che donne, ragazze e bambine continuano a subire in ogni parte del mondo. Spesso ignorata, taciuta, persino tollerata, la violenza maschile contro le donne rappresenta una delle più diffuse e devastanti violazioni dei diritti umani. Il reading vuole essere un momento di denuncia e riflessione per riconoscere la violenza nelle sue varie forme e impegnarsi in azioni atte a prevenirla e contrastarla. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della settimana di eventi organizzati dal Comune di Cascina per informare e sensibilizzare sul fenomeno della violenza sulle donne. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni al 3398269696.