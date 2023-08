La carica dei 400 papa boys pisani Destinazione Lisbona, Gmg 2023

PISA

Un lungo cammino. Sono partiti venerdì prima dell’alba gli oltre 400 ragazzi pisani che stanno partecipando a Lisbona all’incontro mondiale dei giovani con papa Francesco. Nelle scorse settimane i ragazzi hanno ricevuto il mandato dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto a Montenero, poi – con ritrovo al parcheggio scambiatore di via Pietrasantina – hanno preso posto sugli otto autobus a loro disposizione. Direzione: Gmg. I gruppi provengono dai vicariati di Pisa nord est, della Valdiserchio e delle Colline, dal Grusf, dal Msac, dalla Gifra, dall’Azione cattolica, dalle parrocchie di Santo Stefano, San Pio X, I Passi, dei Santi Cosimo e Damiano, di Riglione, Oratoio, dell’Ansa dell’Arno, di San Lorenzo alle Corti e Titignano, di Casciavola e di Cascina, del Duomo e di San Giuseppe a Pontedera, di Santa Colomba, Calcinaia, Fornacette, Buti, Cascine di Buti. Della comitiva fa parte anche una delegazione del Centro diocesano vocazioni e l’equipe dei formatori di Formi.Ca.

L’ultimo autobus a partire nella notte di venerdì è stato il numero 5, su cui è salito don Salvatore Glorioso, direttore della Pastorale giovanile di Pisa. Con lui altri 14 preti accompagnatori. La carovana ha già fatto tappa per una notte a Barcellona, al collegio del Pinar, a Sant Cugat del Vallès. Il giorno dopo i giovani hanno vistato la Sagrada Familia. E qui - divisi in due gruppi - si sono raccolti in preghiera, insieme ai loro sacerdoti, nella concelebrazione eucaristica ospitata nella cappella sotterranea.

Le celebrazioni sono state presiedute da don Claudio Masini e dal novello sacerdote don Tiago Siqueira. Adesso i ragazzi pisani, dopo sedici ore di viaggio, hanno raggiunto Miharado, dove è stato organizzato l’alloggio. Per tutti loro, la comunità portoghese ha preparato la festa di accoglienza.

Oggi pomeriggio, a Lisbona, il nutrito gruppo dei pisani parteciperà alla Messa di apertura della Gmg al Parque Eduardo VII. Domani Messa a Milharado al mattino, nel pomeriggio tempo libero per visitare Lisbona. Alle 20 festa degli italiani al Passeio Maritimo de Alges.

Giovedì mattina è, invece, prevista la catechesi dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto cui seguirà la Messa a Miharado. Nel pomeriggio, a Lisbona, l’accoglienza di papa Francesco.

Il programma di attività, incontri e momenti di condivisione proseguirà serrato fino alla chiusura di domenica 6. Rientro a Pisa: martedì 8 agosto. Alla XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù, la prima dopo la pandemia, è coinvolto oltre 1 milione di giovani provenienti da tutto il mondo, 65mila i ragazzi italiani presenti, accompagnati da 106 vescovi insieme a sacerdoti, religiose e religiosi, educatori e animatori.

Francesca Bianchi