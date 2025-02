La biblioteca si rinnova: "Investimento sul futuro". Più comfort e funzionalità

La Biblioteca Comunale di San Giuliano Terme si è rinnovata per offrire ai cittadini spazi più accoglienti e funzionali anche grazie al rinnovo degli arredi. L’intervento di ammodernamento, rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del polo culturale cittadino. Il restyling degli spazi permetterà di rendere ancora più fruibili i numerosi servizi offerti dalla struttura. La biblioteca fa parte della Rete Bibliolandia e offre gratuitamente tutti i servizi delle altre biblioteche della rete documentaria: prestito, prestito interbibliotecario e accesso alla biblioteca digitale Media Library On Line.

Saranno promosse diverse attività dedicate ai ragazzi, come le attività di promozione alla lettura nelle scuole, molte organizzate in collaborazione con la Rete Bibliolandia, le letture animate, con particolare attenzione a quelle rivolte alla fascia 0-6 e promosse dal progetto Nati per Leggere, concorsi letterari, ma anche eventi legati alla cultura e alla memoria storica locale per giovani e adulti.

"Investire sulla biblioteca significa investire sul futuro della nostra comunità - dichiara l’assessora alla cultura Angela Pisano -. Il rinnovo degli arredi non è solo una questione estetica, ma rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un ambiente stimolante e confortevole, dove il piacere della lettura si coniuga con la socialità e l’apprendimento. La nostra biblioteca è un presidio culturale vivo e dinamico, che continua a evolversi per rispondere alle esigenze dei cittadini di tutte le età".

I nuovi spazi sono ora accessibili all’utenza negli orari consueti di apertura, dal lunedì al sabato 8.30-13.30 e dal martedì al giovedì anche 15-18.