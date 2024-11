Job Meeting Pisa: le grandi aziende pronte a conoscere laureandi e neolaureati

Pisa, 19 novembre 2024 - Dopo la grande affluenza della scorsa edizione, mercoledì 27 novembre, alla Stazione Leopolda, torna Job Meeting Pisa: l’evento di recruiting organizzato da Cesop HR Consulting Company dedicato a studenti universitari e neolaureati di tutti i corsi di laurea della Toscana. L’appuntamento pisano, patrocinato dall’Università di Pisa in collaborazione con il Career Service dell’Ateneo, rappresenta un’importante opportunità per chi è alla ricerca di lavoro.

Dalle 9.30 alle 16.30, Job Meeting PISA prevede un programma ricco di momenti interattivi per far comprendere meglio ai giovani universitari e neolaureati come affrontare con maggiore consapevolezza l’ingresso nel mondo del lavoro. Un’experience immersiva con attività di orientamento personalizzato, workshop, presentazioni aziendali, networking e una grande area dedicata agli stand aziendali per favorire l’incontro diretto con i recruiter delle oltre quaranta realtà italiane e internazionali presenti. I giovani partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le aziende da vicino, incontrare i loro recruiter, candidarsi alle offerte di lavoro e approfondire come il proprio profilo possa trovare oggi la giusta collocazione all’interno delle imprese.

Centinaia le opportunità professionali in tanti settori, tra i quali: Agenzie per il lavoro, Chimico e Pharma, Costruzioni e Infrastrutture, Digital e Information Technology, Elettronica, Energia, Consulenza e Revisione Aziendale, Grande distribuzione, Telecomunicazioni e molti altri. Fra le aziende che hanno scelto questo evento per incontrare centinaia di giovani, anche: Alten, Ayes, Eli Lilly Italia, Engie, Gruppo Autostrade per l’Italia, Lidl, NTT DATA, PwC e Umana.

Molto attesi il corner “CV Check”, a cura di Umana, nel quale gli esperti dell’Area Politiche Attive e Area Orientamento effettueranno una consulenza personalizzata one-to-one sui CV dei partecipanti e il workshop della mattina dedicato all’importanza del Personal branding, della web reputation e del networking.

Sul palco del Job Meeting talk, dalle ore 10 si alterneranno workshop di orientamento a cura di Umana sulla creazione di una cover letter efficace e CV a prova di recruiter, e ARTI Toscana, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego oltre a presentazioni interattive con consigli e suggerimenti per affrontare il percorso di selezione. Sarà presente anche lo spazio dedicato alla Community Job Meeting nel quale i ragazzi potranno diventare protagonisti partecipando a interviste sull’ambiente di lavoro ideale, survey, e ricevere l’esclusiva welcome bag con gadget e tanti materiali utili, tra i quali la mappa dell’orientamento e la guida ai contratti di lavoro.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione obbligatoria. Job Meeting PISA rientra nel network itinerante dei Job Meeting organizzati da Cesop HR Consulting Company, ciclo di eventi virtuali e in presenza che facilitano lo scambio e il dialogo tra giovani laureandi, neo-laureati e HR di importanti aziende nazionali e multinazionali. Il Job Meeting si conferma ormai da oltre trent’anni una grande opportunità per avvicinare gli studenti universitari al mercato del lavoro. Iscriversi alla Community Job Meeting permette di creare un proprio profilo, partecipare a tutti gli eventi organizzati da Cesop durante l’anno ed essere aggiornati su contenuti e news sul mondo del lavoro. Per partecipare il 27 novembre al Job Meeting PISA è sufficiente registrarsi al link: www.jobmeeting.it/Pisa