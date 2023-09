Jeffer Cocktails & Friends scala la hit

Jeffer Cocktails & Friends prosegue la sua ascesa nella classifica dei bar più apprezzati a livello internazionale. Situato lungo il suggestivo Lungarno Mediceo, il locale si è posizionato 290esima posizione nella prestigiosa classifica dei Top 500 dei migliori cocktail bar al mondo. Questo nuovo riconoscimento si aggiunge a quelli ottenuti fin dal suo debutto nel maggio 2021 da parte dei giovani imprenditori e bartender Fausto Bigongiali, Giacomo Colantuono e Riccardo Carli. "Il nostro viaggio è iniziato durante ili lockdown, in un mondo ancora pesantemente influenzato dalla pandemia. Non ci saremmo mai aspettati di raggiungere questi risultati così rapidamente. Inizialmente, avevamo l’obiettivo di farlo entro tre anni, ma fin dall’inizio abbiamo lavorato instancabilmente per creare un locale unico e innovativo, unendo la qualità dei prodotti locali con i migliori cocktail internazionali"” affermano Bigongiali, Colantuono e Carli. L’inclusione nella lista e il risultato del 290° bar al mondo èotivo di orgoglio non solo per il team, ma per l’intera città di Pisa, contribuisce a posizionarla tra le mete imperdibili per gli amanti dei cocktail a livello globale".