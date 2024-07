Italeng per l’attacco: accordo vicino. Pontedera, attesa per il test con il Livorno

Jonathan Italeng. Sarà quasi certamente lui il nuovo attaccante del Pontedera. Il ragazzo, classe 2001, è stato avvistato nella serata di ieri allo stadio Mannucci e nelle prossime ore dovrebbe essere raggiunto l’accordo con la società granata. Il centravanti, di origine camerunense, è di proprietà dell’Atalanta, con la quale due stagioni fa ha disputato il campionato di Serie C vestendo la maglia dell’Under 23, e nel gennaio di quest’anno è passato in prestito al Trento. I tifosi pontederesi lo hanno già incontrato da avversario nel campionato 2022-23 quando indossava la maglia del Montevarchi, da dove era arrivato reduce dalle esperienze di Taranto e Lecco, sempre in terza serie. Come detto, l’accordo tra il Pontedera e la società bergamasca sembra imminente e quindi la sensazione è che Italeng possa mettersi a disposizione di Agostini fin da subito. Con il recente prolungamento del portiere Vivoli e questo prossimo ingaggio, gli over in squadre salgono così a 8: Vivoli, Cerretti, Espeche, Martinelli, Perretta, van Ransbeeck e Ragatzu, più Italeng. Il direttore sportivo Moreno Zocchi deve comunque rimpinguare anche la schiera degli under. Sicuramente con un terzo portiere e probabilmente con un elemento a testa per centrocampo e attacco. E a proposito del reparto avanzato, al momento ci sono anche Paudice (autore del gol, su rigore, dell’1-1 di sabato), che è un over, e Selleri, un under, ma che il Pontedera vorrebbe cedere. Intanto, dopo l’amichevole di sabato contro la Fiorentina primavera terminata 1-1, per vedere il Pontedera affrontare di nuovo un’altra squadra bisognerà attendere – a meno di novità per adesso non previste – la fine del mese.

Esattamente mercoledì 31 luglio, in quella che sarà una vera e propria Serata granata. Eh già, perché si comincerà appunto con la seconda amichevole stagionale e si proseguirà con la presentazione della squadra alla città. Tutto avverrà nello stadio Mannucci, dove, a partire della 18, la squadra di Agostini ospiterà il Livorno, ambiziosa formazione di Serie D – inutile dire che proverà a vincere il campionato – allenata dall’ex Paolo Indiani. L’ingresso per assistere all’incontro ha un costo di 15 euro per la tribuna e di 10 euro per la gradinata (stesso prezzo anche per il settore ospiti), mentre è libero per le donne (che però dovranno munirsi di tagliando) e i ragazzi fino a 14 anni. Al termine della gara spazio a Dj set, quindi alle 21 inizierà la presentazione del Pontedera (e della nuova maglia) con una manifestazione che verrà trasmessa in diretta da 50Canale. Ci sarà spazio per l’acquisto di gadget del Pontedera grazie allo store merchandising nonché la possibilità di mangiare grazie al servizio food curato da Voluttà.

Stefano Lemmi