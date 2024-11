Intesa Sanpaolo guarda al green. Venti milioni per l’automotive

FAUGLIA (Pisa)

Una spinta decisiva ad un piano d’investimenti con al centro l’innovazione per lanciare una grande realtà industriale della zona sui mercarti del futuro. Intesa Sanpaolo ha perfezionato un finanziamento di 20 milioni di euro e Garanzia Futuro di Sace a favore di Dumarey Flowmotion Technologie, leader nella componentistica automotive, per sostenere il proprio piano di investimenti orientato alla sostenibilità.

Dumarey Flowmotion Technologies Srl è un’eccellenza. Si tratta di un’azienda ad alta specializzazione nello sviluppo e nella produzione di sistemi tecnologicamente avanzati per motori a benzina, carburanti sintetici, idrogeno e post-trattamento diesel che opera principalmente sui mercati esteri e conta diverse sedi produttive nella provincia di Pisa: la sede legale e operativa a Fauglia, insieme a una struttura di stoccaggio, e una sede a San Piero a Grado. Con circa mille dipendenti, tra diretti e indiretti, l’azienda si distingue per il suo contributo innovativo nel settore automotive. Il finanziamento da Intesa Sanpaolo rappresenta un passo significativo per il piano triennale di investimenti 2024-2026 di Dumarey del valore complessivo di oltre 43 milioni di euro. Questo piano – spiega una nota – "mira a migliorare la sostenibilità ambientale e ottimizzare i processi produttivi, con particolare attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie per la mobilità sostenibile". Tra i progetti più rilevanti – viene spiegato – figura lo sviluppo di avanzati sistemi di iniezione per motori a idrogeno destinati sia alle automobili sia ai veicoli pesanti e navali.

Al Salone dell’Auto di Torino 2024, il Gruppo Dumarey ha ricevuto il prestigioso Autolook Award, che riconosce l’impegno dell’azienda nell’adozione di tecnologie innovative a basse emissioni. Riccardo Toncelli, Ceo Dumarey Flowmotion Technologies ha detto: "L’operazione ci permette di investire nella ricerca e sviluppo di motori termici alimentati da soluzioni green alternative ai combustibili fossili e in particolare ad Idrogeno, confermando l’impegno del gruppo per l’innovazione e un futuro sostenibile, offrendo quindi tecnologie diversificate al mondo dei trasporti. È fondamentale che all’aumento della capacità produttiva corrisponda sempre il sostegno in ricerca e sviluppo".

Tito Nocentini, responsabile Direzione Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo: "L’operazione a fianco di un’importante realtà come Dumarey risponde pienamente all’impegno della nostra banca a favore di interventi strutturati volti a una maggiore sostenibilità, innovazione e transizione green".

C. B.