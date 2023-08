Interpellanza sull’ex Palazzo Trovatelli "Il cantiere sembra abbandonato"

PISA

"Una manciata di privati si prende indisturbatamente gioco della città nel silenzio della giunta" è quanto denuncia il consigliere comunale del Pd, Enrico Bruni che ha deciso di presentare un’interpellanza nel prossimo consiglio comunale, per chiedere al sindaco e alla giunta di assumere tutte le informazioni e le verifiche per sapere lo stato dei lavori di manutenzione dell’ex Palazzo dei Trovatelli in particolare rispetto ai tempi previsti per la fine dei lavori. "Da ormai tre anni sono allestiti i ponteggi attorno al perimetro dell’ex Palazzo dei Trovatelli, ma la restituzione dell’edificio alla città sembra ancora molto lontana - spiega il consigliere dem -. Il cantiere, infatti, sembra oggi completamente abbandonato, i cartelli esposti dai ponteggi non riportano nessuna data di fine lavori e Piazza del Duomo è così decorata da ingombri di acciaio e truciolato che coprono la vecchia insegna dell’ex bar Duomo e i pregiati stucchi della facciata". "Un pezzo di storia locale che, dopo essere stato svenduto a privati per un terzo del valore di mercato, oggi versa in uno stato di degrado che peggiora visibilmente di anno in anno - continua Bruni -. Lascia stupiti che di fronte a una tale situazione l’amministrazione comunale e il sindaco Conti non abbiano mai proferito parola sullo stato dei lavori di questo immobile".