Internet Festival, Td Group Italia cerca giovani under 30: la gara

L’Internet Festival diventa un’opportunità per ragazze e ragazzi con meno di 30 anni di trovare lavoro nel settore della tecnologia. Nell’edizione 2024 della più longeva manifestazione dedicata al rapporto della nostra società con il digitale, che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre a Pisa, Td Group Italia, realtà pisana di riferimento nell’offerta di servizi informatici e impegnata da oltre 20 anni per favorire la transizione digitale, realizzerà un contest per cercare giovani under30 che sognano di lavorare nel mondo della tecnologia dell’informazione.

Si chiama "Speed code review" e animerà i giorni dell’evento nello stand del Td Group sotto le Logge dei Banchi a Pisa, all’interno del quale sarà possibile approfondire i servizi e l’offerta commerciale, ma anche informarsi sulla scoietà e sulle possibili opportunità lavorative.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è gratuita e aperta a ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni e chiederà ai partecipanti di trovare nel minor tempo possibile degli errori inseriti in un codice e sempre diversi tra loro. La premiazione dei tre migliori risultati è prevista poi per il 13 ottobre, giornata conclusiva dell’Internet Festival.

Un’occasione che si può anche concretizzare con delle nuove assunzioni nella società pisana, come è già avvenuto durante l’edizione dell’anno scorso. "Quando abbiamo pensato - afferma il presidente di Td Group Italia, Valterio Castelli - ‘Speed code review’ la speranza era di portare un’attività che potesse davvero catturare l’attenzione e l’interesse dei tanti giovani che durante l’Internet Festival riempiono le strade di Pisa, ma non potevamo immaginarci il successo che avrebbe ottenuto, con quasi 100 partecipanti". "Ancor più importante – prosegue – è stato il risultato ottenuto nei mesi successivi: ben cinque giovani, che hanno partecipato o conosciuto la nostra realtà in quell’occasione, hanno avuto l’occasione di avvicinarsi all’azienda e sono poi stati inseriti all’interno del team di TD Group. Un futuro concreto nel mondo dell’information technology: esattamente l’obiettivo per cui è nato ‘Speed code review’ e un’ulteriore riprova - conclude il presidente Castelli - di come la volontà di creare occasioni lavorative per i giovani del territorio sia sempre uno dei punti centrali della value proposition di Td Group Italia".