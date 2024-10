Intelligenza artificiale e Difesa: il focus

"Intelligenza artificiale: sfide ed opportunità per la Difesa: se ne parla oggi alla Normale di Pisa. Dalle 15, in sala degli Stemmi, moderati dal dottor Giorgio Cuneo, l’ingegner Angelo Pansini, chief of staff Leonardo su "Contesto geo-strategico e sfide industriali: l’impatto della digitalizzazione e della ia nelle applicazioni per la Difesa", l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, sottocapo di Stato Maggiore della Marina, su "Intelligenza artificiale nella dimensione marittima" e il sottosegretario Matteo Perego di Cremnago su "Difesa e sicurezza: il ruolo dell’intelligenza artificiale". Salutii del direttore della Normale Luigi Ambrosio, del presidente dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Ascani Menicucci e di Marco Gemignani, l presidente dell’Accademia di Marina dei Cavalieri.