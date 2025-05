Innovazione e produzione di valore, il futuro dell’industria farmaceutica

“Innovazione e produzione di valore“, questo il titolo dell’importante convegno organizzato da Farmindustria che si svolgerà oggi a Pisa, presso i Laboratori Guidotti (via Livornese 897). Appuntamento fissato dalle 10 alle 13, con l’obiettivo di far conoscere sempre meglio il valore industriale, di innovazione e di produzione hi-tech delle aziende del campo farmaceutico. Al centro dell’evento Laboratori Guidotti, padrone di casa, azienda che fa parte del Gruppo Menarini, presente in oltre 140 Paesi e con più di 17mila dipendenti. La sede è a Pisa, in un sito che ospita anche un avanzatissimo centro di ricerca del Gruppo e uno stabilimento di chimica fine dedicato alla produzione di principi attivi farmaceutici.

La Toscana è la terza Regione per presenza farmaceutica in Italia, con 8.000 addetti diretti (più di 1.100 in R&S), a cui se ne aggiungono altri 9.400 nell’indotto, con investimenti in Ricerca & Sviluppo pari a 300 milioni su base annua. E un export di 11 miliardi di euro nel 2024, pari al 21% del totale di quello farmaceutico dell’intera nazione.

La giornata – che sarà moderata da Agnese Pini, direttrice di Qn-La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno - sarà aperta dai saluti di Michele Conti, sindaco di Pisa e Lucia Aleotti (foto a sinistra), azionista e membro cda Menarini. Seguirà l’intervento di Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute. Dopo di lui Marco Fortis, vicepresidente Fondazione Edison. Ad approfondire il tema del rapporto tra ricerca farmaceutica e IA saranno Monica Binaschi di Menarini e Gianvito Frasso, Ceo InVirtuoLabs. Segue Federico Gelli, direttore sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana. A chiudere la tavola rotonda con Lucia Aleotti, il governatore Eugenio Giani nonché Maurizio Bigazzi, presidente Confindustria Toscana, Marcello Cattani (foto a destra) presidente Farmindustria, Andrea Giacomelli presidente Farmindustria Toscana e Robert Nisticò, presidente Aifa.