Innovazione e creatività: l’agenzia Mentarossa festeggia i 10 anni di attività

Pisa, 21 maggio 2025 – Si è tenuto nella suggestiva cornice della Domus Comeliana lo speciale evento che ha visto protagonista Mentarossa, l’agenzia di digital marketing creativa con sede a Pisa e Milano fondata nel 2015, giunta al traguardo dei 10 anni di attività. Alla fondatrice di Mentarossa, Martina Pescioli, e a tutto il suo team giungono le congratulazioni di Confcommercio Provincia di Pisa, presente all'appuntamento con il suo referente sindacale Luca Pisani. La serata, dedicata a clienti, partner e amici, è stata un’occasione per celebrare il percorso di crescita dell’agenzia e condividere nuove visioni in vista degli appuntamenti futuri.

Fondata nel 2015 da Martina Pescioli, Mentarossa è cresciuta rapidamente, passando da un piccolo team di quattro persone agli attuali venti collaboratori. Specializzata in progetti di comunicazione personalizzati - dalla digital strategy alla SEO/SEM, passando per siti web, social media marketing, grafica e organizzazione eventi - l’agenzia è oggi un punto di riferimento tra le realtà associate a Confcommercio. L’evento, molto partecipato, ha messo in luce il legame profondo tra Mentarossa e i suoi clienti, che non hanno fatto mancare il loro affetto alla realtà pisana, confermandone il valore umano oltre che professionale.

La serata ha anche anticipato un altro importante traguardo: per il terzo anno consecutivo, Mentarossa sarà tra i protagonisti del WMF – We Make Future, uno dei più rilevanti festival italiani dedicati all’innovazione digitale e alla comunicazione, che si terrà a Bologna dal 4 al 6 giugno. Proprio al WMF dello scorso anno, un’idea presentata dal team ha portato Mentarossa a conquistare per la prima volta il Premio Mediastar 2025 nella categoria Corporate Pack e Promo, segnando un momento storico per l’agenzia.

“Fin dalla nascita di Mentarossa il nostro obiettivo è stato portare bellezza nel mondo - ha dichiarato la fondatrice Martina Pescioli - Anche questa serata nasce con quello spirito, e voglio ringraziare con il cuore tutti i clienti che sono intervenuti: senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”. L’energia positiva dell’evento, tra networking, musica e ispirazione creativa, conferma la vocazione di Mentarossa a costruire non solo progetti di comunicazione, ma anche relazioni autentiche e durature.

“In un contesto fortemente competitivo diventa essenziale per le imprese avere a disposizione professionisti qualificati in grado di offrire straordinarie opportunità in termini di innovazione e sviluppo. Per questo Mentarossa rappresenta un'assoluta garanzia, come dimostrano la crescita esponenziale maturata nel giro di pochi anni e il ventaglio di aziende, clienti e partner che per compiere un vero salto di qualità digitale scelgono di affidarsi ad una realtà diventata in breve tempo un vero riferimento del settore” le congratulazioni del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.