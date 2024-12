iniziativa di ansmes

I detenuti del carcere di Don Bosco di Pisa cantano al concerto di Natale. L’abbraccio di musica e auguri natalizi è organizzato dal Comitato provinciale dell’Ansmes con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Pisa e Casciana Terme, svolgendosi martedì 17 dicembre alle 13.30. Alla tastiera Jonathan Mazzei Jr. (nella foto) "The magic pianist". "Tra le numerose iniziative che proponiamo alla popolazione detenuta femminile e maschile del "Don Bosco" - racconta il presidente provinciale di Ansmes Michele D’Alascio - abbiamo voluto ricreare, seppur in parte, l’atmosfera natalizia anche in carcere, un luogo in cui la lontananza dagli affetti diventa più dolorosa per le festività. Ecco perché abbiamo voluto fare un regalo diverso dal solito e di offrirlo a chi è sarà lontano dai propri affetti e non potrà vivere il valore fondamentale del Natale: stare insieme alle persone care, lanciando un messaggio di serenità e invitando i detenuti a non farsi dominare dalla tristezza e dalla malinconia". Saranno presenti anche l’assessore allo sport Frida Scarpa e il vice sindaco di Casciana Terme Enrico Fatticcioni assieme al proprio assessore alla cultura Alessandra Dal Canto.

Michele Bufalino