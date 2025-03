Muore a 54 anni noto ingegnere, la comunità piange Gianluca Benesperi

Quarrata (Pistoia), 28 marzo 2025 – Una tragica notizia si è abbattuta sulla comunità del Barba, di Quarrata e anche di Pistoia, dove era molto conosciuto. Due notti fa, colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione, è morto l’ingegnere Gianluca Benesperi, 54 anni compiuti a novembre. Una tragedia che per la giovane età di Benesperi e per il modo inaspettato in cui è avvenuta, ha lasciato costernata, e profondamente addolorata l’intera comunità.

Il professionista era molto noto a Quarrata, dove viveva con l’amatissima moglie Alice e l’adorata figlioletta di circa due anni, e nella provincia, soprattutto per il suo lavoro di consulente tecnico d’ufficio del tribunale di Pistoia. Una famiglia conosciuta a Barba dove aveva vissuto fin da bambino con i genitori, morti prematuramente, e con il fratello Pierluigi, avvocato, e la sorella Laura commercialista, ai quali Benesperi era molto legato. Dopo gli studi liceali aveva scelto di proseguire l’Università iscrivendosi alla facoltà di ingegneria come il padre, diventando un professionista serio e preparato. Sempre sorridente e gioviale, da quando era nata la bambina aveva raggiunto, com’è comprensibile, la massima felicità.

Di lui traccia un affettuoso e commosso ricordo sulla pagina Facebook l’avvocato Elena Baldi, sua amica fin dai tempi del liceo scientifico: «Eravamo compagni di Liceo, eravamo amici – ha scritto nel post l’avvocato Baldi –. Risate, scherzi, episodi divertenti con i professori che puntualmente ricordavamo quando ci vedevamo. Alcuni mesi fa mi mostravi, con orgoglio, le foto della tua piccolina, una dolce bambina avuta da poco. Era bello incontrarci, ridere con i tuoi fratelli, Laura e Gianluigi, sempre al tuo fianco. Era bello. Ci hai lasciato troppo presto caro Gianluca e io ancora non voglio crederci». Ma numerosi e pieni d’affetto sono anche i messaggi degli altri amici e conoscenti, che si stringono intorno ai familiari di Benesperi in questo momento tanto doloroso. L’ultimo saluto a Gianluca Benesperi avverrà questa mattina, alle ore 10,30, nella chiesa della Ferruccia, partendo dall’abitazione di via del Cantone 125, per poi proseguire per il cimitero parrocchiale. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di partecipare al dolore facendo opere di beneficenza.

