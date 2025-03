Sette arresti a Pistoia: smantellata banda specializzata in furti e rapine

Pistoia, 27 marzo 2025 – I carabinieri di Pistoia hanno proceduto all'esecuzione di sette misure di custodia cautelare in carcere per sei cittadini albanesi e un italiano, accusati di far parte di un’organizzazione criminale dedita a furti, rapine, riciclaggio di beni, danneggiamenti e lesioni personali in tutta la provincia.

Il gruppo sarebbe coinvolto in numerosi furti in abitazioni tra maggio 2024 e febbraio 2025 nelle aree di Agliana, Quarrata, e Pistoia. Le perquisizioni, effettuate in simultanea in varie località, hanno permesso il sequestro di diversi attrezzi utilizzati per commettere i crimini, come piedi di porco, cacciaviti, e grimaldelli, oltre a una somma di denaro contante pari a circa 7.000 euro. Tre dei soggetti destinatari delle ordinanze erano già in detenzione in seguito a un'operazione dei carabinieri avvenuta nel settembre 2024, sempre in relazione a reati di furto nelle abitazioni del Pistoiese.

Gli arrestati sono stati condotti nelle carceri di Milano e Pistoia, rimanendo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono state eseguite anche quattro perquisizioni sia locali sia personali. Nell'ambito della stessa indagine risultano denunciati a piede libero altri quattro individui — tre albanesi e un italiano — anche per reati di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. In totale, gli indagati ammontano a 11. L'inchiesta, orchestrata dalla procura pistoiese, ha visto in azione i carabinieri del nucleo investigativo con il supporto dei militari delle compagnie di Pistoia, Pioltello (Milano), Portoferraio (Livorno) e Ravenna, mobilitando un dispositivo di circa 40 militari.