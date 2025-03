A piedi lungo l'autostrada A11, anziano soccorso dagli agenti

Pistoia, 27 marzo 2025 – La Polizia Stradale di Pistoia è intervenuta questa mattina 27 marzo in soccorso di un anziano, trovato in stato confusionale, mentre si avviava a piedi verso l’autostrada A11. L'allarme è scattato poco dopo le 12,10 quando alcuni automobilisti di passaggio hanno contattato la sala operativa autostradale, riferendo della presenza di un uomo anziano in prossimità del casello dell'A11.

L'uomo si avventurava pericolosamente tra i veicoli lanciati a velocità sostenuta verso la corsia di accelerazione in direzione Pisa. La pattuglia della Polizia Stradale di Montecatini, comprendendo immediatamente il rischio di investimento, ha attuato tutte le misure di sicurezza necessarie per intervenire tempestivamente e porre in salvo l'uomo, visibilmente spaventato e disorientato. Una volta rassicurato, l'anziano è stato affidato alla cura dei suoi familiari.