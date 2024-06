Assistenza sul litorale. Tornano gli infermieri per il primo intervento. Tutti i servizi offerti

Pisa, 5 giugno 2024 – Torna dopo due anni il servizio infermieristico estivo sul litorale pisano dedicato ai turisti, ma anche a chi questa estate si trasferirà sul litorale per godersi il mare e le vacanze. Un servizio il cui ritorno era molto atteso dalla comunità. Un "punto di primo intervento infermieristico sul litorale pisano" nel periodo estivo, che avrà lo scopo di poter dare una prima assistenza infermieristica a turisti e residenti per problemi sanitari facilmente affrontabili a livello infermieristico, evitando così inutili ricorsi ai pronto soccorso degli ospedali di Cisanello e di Livorno.

Il servizio, già in passato promosso con ottimi risultati dalla vecchia "Pubblica Assistenza del litorale pisano" in collaborazione con Confcommercio e Sindacato Balneari, viene quest’anno organizzato dalla "Croce Azzurra Litorale Pisano Odv" (Calp) nella sua sede di Calambrone, presso Eliopoli. Gli interventi previsti, tutti a offerta libera, spaziano dalla misurazione dei parametri vitali alla medicazione di ferite, contatti con meduse, punture di tracine o ricci o insetti, trattamento di piccole ustioni o decubiti, estrazione di piccoli corpi estranei, prima immobilizzazione ortopedica di distorsioni o slogature, somministrazione di farmaci su prescrizione medica, sostituzione di cateteri e altre prestazioni infermieristiche.

Il servizio: sarà attivo dalle 11 alle 19 nei fine settimana dal 15 al 30 giugno e dal 1 al 15 settembre, mentre nei mesi di luglio e agosto è prevista l’apertura giornaliera dalle 11 alle 15 il lunedì, martedì e mercoledì e dalle 11 alle 19 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica. "La Calp – spiega il presidente Paolo Malacarne -, da un lato supporta l’offerta sanitaria predisposta dalla Asl per i mesi estivi per i turisti ed in particolare l’attività di guardia medica turistica che avrà sede a Marina e dall’altro prosegue nel suo impegno di offerta di servizi alla popolazione stabilmente residente sul Litorale".

Un servizio che richiederà per la Calp, l’associazione di volontariato, che conta circa 40 volontari, un rilevante sforzo organizzativo ed economico e per il quale ha lanciato una campagna di sostegno "Quest’estate regalo un infermiera/e al litorale" visibile sul proprio sito web e sui suoi social e che ha già avuto il sostegno di Confcommercio e del Sindacato Balneari.