Infermiera ricercata per frode fiscale

All’alba una pattuglia delle Volanti è intervenuta in una struttura ricettiva a Calambrone, dove era giunta notizia della presenza di una cittadina straniera ricercata: una 45enne tedesca in vacanza con la

famiglia, infermiera e ricercata in Europa per un alert diramato dalla polizia tedesca: ha un mandato di arresto europeo tedesca per frode fiscale. E’ al “Don

Bosco” in attesa dell’estradizione.