Incontro con Jacopo Pasotti al Teatro di Vicopisano, 22 marzo

Vicopisano 20 marzo 2024- Venerdì 22 marzo alle 21:00, al Teatro di Via Verdi di Vicopisano, si terrà un incontro con il giornalista e comunicatore scientifico Jacopo Pasotti, ospite dell'Amministrazione Comunale e della Festa Dèi Camminanti che si svolge dal 22 al 24 (per informazioni: www.camminanti.it). Pasotti tratterà il tema: “Il piccolo pianeta. Clima, paesaggi, ecosistemi per imparare a prenderci cura della terra.” Partendo dallo stato del nostro pianeta e di come noi ci rapportiamo a esso, il giornalista ci parlerà di un nuovo Antropocene. La scienza, infatti, ci fornisce i dati, ci aiuta a fare scenari per il futuro, ma anche ognuno di noi può essere testimone del cambiamento e facendo alcuni passi è possibile cambiare le cose. Pasotti, dopo la laurea in geologia e un master in comunicazione scientifica in Australia, ha cominciato a collaborare con “National Geographic”, “l’Espresso” e “la Repubblica”, e ha partecipato a spedizioni scientifiche in Nepal, Artide e Antartide. Nel 2011 ha vinto il Premio Piazzano per il giornalismo scientifico. È autore di racconti per bambini e un grande viaggiatore. Spiegherà come possiamo affidarci alla scienza per comprendere i fenomeni e, al contempo, affidarci alla nostra osservazione per vedere come cambia l’ambiente intorno a noi e agire. Sarà l’Assessore alle Politiche Giovanili, Juri Filippi, a fare i saluti iniziali. Introdurranno il relatore la dottoressa Cristiana Cettuzzi e il presidente di Vico Verde, Matteo Goretti. Partecipazione libera e gratuita.