"Inclusività? Parola bellissima"

"Le parole sono importanti" non è solo un tormentone di Nanni Moretti. "Solo Amore", la rassegna che sta colorando le strade e i palazzi di Cascina, lo dimostra: "Inclusività. Questa parola mi piace tantissimo ma si deve passare (anche) ai fatti, alla concretezza – afferma il presidente di Lungofiume Massimo Corevi - E il rispetto si può costruire solo dando a tutti la possibilità di conoscere e ascoltare. Per questo abbiamo pensato ad una settimana di eventi aperta all’intera cittadinanza con un’attenzione particolare ai giovani che saranno i protagonisti del mondo di domani. A livello personale – racconta Corevi – la costruzione di questa rassegna, tassello dopo tassello, è stata un vero percorso di crescita che mi ha portato a capire, sempre di più, quanto disagio e in molti casi sofferenza ci siano dietro volti, esistenze, racconti e anche parole. Conoscere significa abbattere barriere, spezzare l’ignoranza. La nostra associazione, fin dalla sua nascita, ha deciso di impegnarsi non solo per diffondere arte e cultura ma anche per promuovere tutti quei valori sociali che possono e devono arricchire le nostre vite".