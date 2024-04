Incidente sulla Tosco Romagnola, auto finisce nel fossato: due feriti

Cascina (Pisa), 4 aprile 2024 – Incidente stradale a Cascina poco dopo mezzogiorno sulla Tosco Romagnola. Un’auto, una Fiat Panda, è finita fuori strada terminando la sua corsa nel fossato a lato della strada. Le due persone a bordo sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, che hanno messo in sicurezza l'auto in bilico ed estratto una delle due persone coinvolte, impossibilitata a uscire dall'abitacolo. Non ci sono altre autovetture coinvolte. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro.