Frontale tra scooter e auto: donna gravissima in ospedale

San Giuliano Terme (Pisa), 24 marzo 2023 – Gravissimo incidente nella tarda serata di oggi, 24 marzo. Secondo le prime informazioni uno scooter e un’auto si sono scontrati frontalmente. L’incidente è accaduto in via Lenin in località Pappiana, a San Giuliano Terme. Gravemente ferita una donna alla guida del motorino che è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Cisanello con semi amputazione di gamba. Sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa con medico a bordo e la Polizia.