Pisa, 17 maggio 2024 – Due feriti gravi in un incidente avvenuto nel pomeriggio a Riglione, in via Marsala. Uno scontro terribile fra una moto e un pedone: un uomo di 83 anni e un 23enne.

Il più anziano ha riportato un politrauma, il più giovane è stato soccorso con un grave trauma cranico: all’arrivo del 118 non era cosciente. Sono stati portati tutti e due al pronto soccorso in codice rosso.