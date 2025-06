Inaugurato il campino di basket. Sport nel cuore del Parco Europa

Il Comune di Pisa ha inaugurato ieri, venerdì 6 giugno, il nuovo campo da basket all’interno del Parco Europa a Cisanello. La nuova opera pubblica si aggiunge alla realizzazione dell’area attrezzata per la pratica sportiva all’interno del Parco, inaugurata a settembre 2024, con circuito a corpo libero, attrezzi e macchine polivalenti. Già frequentato e vissuto dai cittadini, il campo sportivo, è stato realizzato dal Comune con investimento di circa 85mila euro, finanziati con risorse comunali. L’area, superficie complessiva di 360mq e dimensioni da gioco di 28x15 metri, ha consentito la realizzazione di uno spazio sportivo fin da subito accolto con emozione e entusiasmo. "Oggi è una giornata importante per il quartiere di Pisanova che ha visto uno sviluppo urbanistico notevole" dice il sindaco Michele Conti "Questa zona era abbandonata ma adesso ha preso forma, abbiamo deciso di fare questo campo da basket per i cittadini perché riteniamo che il contatto con lo sport sia di fondamentale importanza. La cosa più bella è stata che i ragazzi sono venuti qui a giocare quando questo era ancora solo un cantiere" continua "questo dimostra che è diventato fin da subito centro di aggregazione e di contatto". I lavori, in poco più di un mese, hanno previsto la rimozione dei manufatti e la pulizia dell’area di cantiere, attività di scavo e spianamento, pavimentazione esterna con soletta in calcestruzzo, giunti di dilatazione, finitura in manto sintetico colorato ad alto modulo di elasticità e infine la tracciatura delle linee di campo. Al termine il posizionamento delle attrezzature di tipo mobile, canestri con i relativi sistemi di ancoraggio e la recinzione esterna in rete metallica che delimita lo spazio di gioco.

Di fondamentale importanza ed efficacia l’illuminazione, che permette al campo di essere utilizzato anche nelle ore serali. Il vicesindaco Raffaele Latrofa si dice entusiasta: "Questo parco è la dimostrazione di qualcosa in divenire. Una zona in continua crescita nell’ottica del raggiungimento del nostro obiettivo, riappropriarsi di questi spazi e viverli appieno, come è giusto che sia" La realizzazione del campo da basket, già utilizzato da ragazzi e studenti che vi si recano dal giorno dopo il suo completamento, è un altro tassello che si aggiunge all’area sportiva attrezzata, ai percorsi pedonali e ciclabili e all’area verde riqualificata con 500 alberi. "Questo è il potere dello sport" dice Frida Scarpa, assessore allo sport, "creare spazi dove ci sia l’abbattimento delle barriere culturali, spazi fatti di aggregazione sociale e inclusione" e infine termina: "La nostra amministrazione vuole questo, l’obiettivo è quello di creare spazi simili in ogni quartiere e ora ci proietteremo sul litorale che è più carente di luoghi di condivisione e intrattenimento".

Maddalena Nerini