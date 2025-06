I magnifici cinque del "Fibonacci" alle finali dei Giochi Matematici

Un altro importante risultato per l’istituto comprensivo Leonardo Fibonacci di Pisa alle finali nazionali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, evento organizzato dall’Università Bocconi di Milano e giunto quest’anno alla sua 32ª edizione. Tra oltre 3.000 finalisti, selezionati da un bacino iniziale di circa 50.000 partecipanti in tutta Italia, sono stati cinque gli studenti della scuola Fibonacci qualificati alle finali nazionali: Alice Bertolone, Matilde Morganti e Filippo Fontani per la categoria C1 (riservata agli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado); Andrea Falasca e Alessandro Facchini per la categoria C2 (dedicata agli studenti di terza della scuola secondaria di I grado). Il risultato più brillante è stato ottenuto da Filippo Fontani, che ha conquistato un eccezionale settimo posto a livello nazionale nella categoria C1, dimostrando notevoli capacità di ragionamento logico e problem solving. "Questo risultato non è casuale ma frutto di impegno, passione e di un percorso educativo che valorizza il pensiero matematico", commenta la dirigente scolastica dell’Istituto. "La nostra scuola partecipa con entusiasmo a questa competizione ogni anno, ottenendo sempre ottimi risultati. Il talento dei nostri ragazzi, unito alla dedizione dei docenti, continua a portare l’Istituto Fibonacci a distinguersi in ambito nazionale".

I Campionati Internazionali di Giochi Matematici non richiedono conoscenze specifiche di formule complesse o teoremi impegnativi, ma mettono alla prova le capacità di ragionamento, l’intuizione e la creatività degli studenti attraverso quesiti che stimolano il pensiero laterale. Dal 2008, questa competizione è stata accreditata dal MIUR come iniziativa partecipante al Programma di valorizzazione delle eccellenze. I vincitori delle varie categorie della finale nazionale rappresenteranno l’Italia alla finalissima internazionale che si terrà in Tunisia il 23-24 agosto 2025, dove si sfideranno con coetanei provenienti da tutto il mondo. Per l’Istituto Fibonacci, questo risultato rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso di valorizzazione delle discipline Stem (scienze e tecnologie), confermando l’impegno nella formazione di cittadini capaci di affrontare le sfide del futuro con solide competenze matematiche e scientifiche.