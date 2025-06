Unipi vende a San Piero e Coltano. All’asta cascinali e terreni agricoli

Pisa, 7 giugno 2025 – Di necessità, virtù. L’ateneo pisano ha elaborato un massiccio piano di vendita di immobili attraverso aste pubbliche con la formula di offerte segrete. Sono ben cinque gli imponenti cascinali ed annessi di terreni agricoli che vanno in vendita con scadenze tra il 10 giugno ed i primi di luglio. “Si tratta di immobili non in uso e la cui custodia e manutenzione risulta gravosa per l’ateneo stesso”: dice Francesco Leccese prorettore con delega all’edilizia e patrimonio immobiliare. Gli immobili sono collocati a San Piero a Grado (tre unità) poi una a Coltano ed infine sulla calcesana in zona Colignola. Qui, si trova il complesso immobiliare Casa Colonica Colignola ed è costituito da un edificio principale di tipologia edilizia a schiera, da un annesso di tipologia ex-rurale ed una resede di 1.800 mq.

Base d’asta è 290mila euro e scade il 10 giugno. Veniamo alla chicca di questa vendita e cioè il “Podere Bandita Bufalotti” a San Piero a Grado. Trattasi di un complesso immobiliare composto di: terreni agricoli di consistenza complessiva di 2.720 mq a cui si aggiungono immobili di tipologia ex-rurale, comprensivi dei rispettivi accessori, e pertinenze, più annessi, per una superficie lorda complessiva 892 mq oltre a circa 5.287 mq di resede. Si parte da 392mila euro. Gli interessati devono presentare le offerte, a pena di esclusione, entro il primo luglio.

Il podere “Ragnaino Santoca”, facente parte della Tenuta di Tombolo, si trova in località San Piero a Grado. Podere risulta strategico per varie tipologie di utilizzo. Base d’asta: 357.500. Gli interessati devono presentare le offerte, a pena di esclusione, entro il 24 giugno. Il complesso è costituito da un fabbricato principale di origine colonica a due piani con al piano terreno locali magazzini/sgombero e al piano primo due unità immobiliari, una adibita a laboratorio e l’altra ad appartamento per civile abitazione. Completano il compendio altri tre annessi ex-rurali sempre adibiti a magazzino/sgombero, ampio resede di pertinenza della superficie di 4.729 mq e terreni agricoli per 7.953 mq. Il podere “Il casone” a Coltano.

E’ un complesso maestoso sia per l’immobile che per i terreni agricoli circostanti tant’è che l’asta è divisa in due lotti per il primo si parte da 415mila euro e 150mila euro per l’altro. Commenta il prorettore Leccese: “L’ateneo pisano ha 150 edifici usati a fini istituzionali. Altri quaranta sono dismessi, non utilizzabili o che necessitano di sostanziosi interventi manutentivi e di custodia onde evitare atti vandalici. Gli introiti derivanti dalla vendita di edifici dismessi di Unipi, generalmente rientrano nelle voci riguardanti l’edilizia universitaria non da ultima quella della manutenzione di edifici fiunzionali”.

