Moto contro pedone, giovane centauro muore tre giorni dopo in ospedale

Pisa, 23 maggio 2024 – Un impatto violento. Poi il ricovero in Rianimazione e la morte cerebrale. L’incidente era accaduto in via Marsala a Riglione venerdì scorso, quando un 83enne stava attraversando la strada.

Un automobilista si era fermato per far passare l’anziano, ma è sopraggiunto il centauro. Kerniqi Darli, originario dell’Albania, residente a Cascina, è finito a terra sbattendo la testa, la moto è slittata in avanti per diversi metri. E’ stato soccorso dall’ambulanza della Misericordia e trasportato in codice rosso in pronto soccorso. Quando è stato trovato non era cosciente e i sanitari si sono accorti subito che la situazione era molto grave. E’ stato stabilizzato e poi ricoverato in rianimazione.

Al policlinico è stato condotto anche il pedone 83enne italiano con più traumi. Ha ricevuto una prognosi di 40 giorni per diverse vertebre rotte. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale di Pisa, il centuaro avrebbe superato la macchina che si era fermata per far attraversare l’83enne.

Il giovane era in Italia da solo. I vigli urbani non riuscivano neppure a rintracciare la famiglia per avvisarla quando è successo l’incidente nel pomeriggio di venerdì. Gli agenti della municipale hanno effettuato i rilievi fino a tarda sera. Dall’Albania è arrivata con immenso dolore la madre per l’ultimo saluto. I medici hanno poi attivato la procedura per dichiarare la morte del giovane figlio, avrebbe compiuto 23 anni a giugno. Sconvolta la comunità di Riglione dove l’83enne è conosciuto.

Due incidenti mortali in pochi giorni nella provincia di Pisa. Sabato notte ha perso la vita in strada (via Puccini a San Giuliano) il giovane Nicola Vettori, anche lui a bordo di una moto: è morto subito. Inutili i soccorsi.

Antonia Casini