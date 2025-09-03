"Incentivi green. Un’altra occasione persa"

"Gli incentivi green previsti a settembre rappresentano un’altra occasione mancata per sostenere la mobilità degli agenti di commercio". Lo afferma il presidente Agenti Fnaarc Confcommercio, Domenico Greco (in foto), riferendosi alla misura che include per le microimprese gli autoveicoli prevalentemente per trasporto merci ma esclude le auto utilizzate dalla stragrande maggioranza degli agenti per svolgere la propria attività di microimpresa, trasportando cataloghi, campionari e materiali per la promozione delle vendite. al pari di altre aziende.

"Già - spiega Greco - siamo penalizzati da una fiscalità non adeguata ai prezzi attuali delle auto ed essere stati praticamente esclusi dagli incentivi per le auto elettriche non ci fa piacere e significa nuovamente penalizzare lo sviluppo di una categoria che utilizza la macchina come strumento di lavoro principale". Secondo Greco "negli ultimi 20 anni, i prezzi delle autovetture sono aumentati del 44% e quest’inadeguatezza fiscale ai valori di mercato delle auto costringe gli agenti a cambiare auto con minore frequenza, contribuendo ad aggravare la crisi di un settore in recessione (previsione mercato auto 2025: -6,6%), per questo ci auguriamo che la politica accolga finalmente la nostra istanza".