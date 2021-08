Vicopisano (Pisa), 15 agosto 2021 - È stato delimitato il perimetro dell'incendio scoppiato ieri sera sui Monti Pisani e che ora risulta sostanzialmente spento dopo una breve ripresa avvenuta stamani: complessivamente sono stati distrutti 25 ettari di vegetazione e alcune abitazioni, fa sapere il Comune di Vicopisano, "risultano lambite e danneggiate dalle fiamme ed è in corso una verifica approfondita della situazione". Il rogo si è sviluppato da un'oliveta sul crinale del Monte Capitano. Secondo una ricostruzione che circola tra i soccorritori, l'orario in cui l'incendio è iniziato, tra le 19:30 e le 20, non farebbe escludere un'ipotesi dolosa.

"Sono state una sera e una notte durissime - sottolinea l'amministrazione comunale di Vicopisano in una nota - soprattutto nelle prime ore quando si è alzato un vento forte che ha complicato le già ostiche operazioni di soccorso, ma lo straordinario lavoro delle numerose squadre del coordinamento volontariato antincendi boschivi Toscana e dei vigili del fuoco ha fatto sì che già stanotte, dalle 3 in poi, l'incendio fosse stabilizzato anche nel suo ultimo fronte di resistenza, la gola di San Jacopo".

Il sindaco Matteo Ferrucci si compiace del fatto che "in un lampo si è messa in moto una grande macchina di coordinamento, operativa e organizzativa di altissimo livello: tutti, dai dipendenti al lavoro in Comune, anche oggi, al vicesindaco Andrea Taccola, alla Giunta e a numerosi consiglieri comunali, sia nel Comitato operativo comunale che sul territorio, al prefetto Giuseppe Castaldo, al presidente della Provincia, Massimiliano Angori, a tutti i sindaci della zona che mi hanno contattato per offrire aiuto, al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, e all'assessora Alessandra Nardini, che hanno monitorato costantemente la situazione, garantendo sostegno nell'immediato e nelle fasi successive, hanno agito in perfetta sinergia".

"E il risultato - ha concluso Ferrucci - di fare squadra, come istituzioni e associazioni per supportare chi è sul Monte a domare il fuoco, è quello di poter già iniziare la bonifica".

