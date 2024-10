Cascina (Pisa), 13 ottobre 2024 – Un incendio è divampato intorno alle 18,30 a Cascina, in località Sant’Anna.

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti con due squadre in via Pedichella; le fiamme avevano interessato un’abitazione. Il personale dei vigili del fuoco ha spento le fiamme evitando che l'incendio si propagasse in altre stanze. All'interno della casa una donna è stata evacuata e affidata alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto anche i carabinieri.