Incarico nazionale per Laura Antonelli

Un incarico prestigioso per l’avvocato Laura Antonelli che è stata nominata membro di giunta dell’Unione Camere Penali Italiane. L’elezione di Antonelli – si spiega in una nota – quale componente di questo importante organo dell’istituzione delle Camere Penali Italiane giunge a coronamento e riconoscimento dell’impegno da sempre profuso nella vita dell’associazione sia a livello locale che nazionale: l’avvocato Antonelli durante la sua presidenza della Camera Penale di Pisa (dal 2016 al 2022) è stata coordinatrice regionale delle Camere penali toscane e segretario nazionale del Consiglio della Camere Penali. "L’avvocato Antonelli non si è mai sottratta alle battaglie locali e nazionali, sotto la sua egida i penalisti pisani hanno potuto continuare a difendere il processo in presenza anche durante il duro periodo della pandemia – si prosegue nella nota – lei stessa si è spesa affinché fosse sempre garantita la presenza di almeno un difensore in tutte le aule di udienza, è stata in prima fila promotrice della campagna di raccolta firme per la separazione delle carriere e sotto la segreteria del consiglio delle camere penali sono state modificate le regole del penalista in tema di investigazioni difensive, tema molto a lei particolarmente cari". "La collega Laura Antonelli vive da anni l’associazione con straordinaria passione – scrivono i colleghi del direttivo – e generosità, senza mai risparmiarsi. Non è rappresentativa solo della nostra Camera Pensale di Pisa e della Toscana ma dell’Italia intera che la ha acclamata in sede congressuale con grande entusiasmo".