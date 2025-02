Incarico nazionale per il notaio Calderoni

PISAImportante riconoscimento per il notariato pisano: Claudio Calderoni, presidente del Consiglio notarile di Pisa, è stato eletto come componente, per la Toscana, del Cnn-Consiglio Nazionale del Notariato. Questa elezione segna un traguardo significativo sia per il notaio Calderoni che per l’intera comunità notarile locale. Il neo-eletto, presidente del Cnd di Pisa dal 2018, è noto per il suo impegno nella professione, ma anche per le sue multiformi attitudini giuridiche: ex magistrato, già docente a contratto di diritto privato all’Università Federico II e cultore di famiglia e successioni presso l’ateneo pisano, è stato componente dell’Assemblea dei delegati della Cassa nazionale del Notariato, fa parte della Commissione studi processuali dell’Ufficio studi del Cnn.

L’elezione ha particolare rilievo per il territorio pisano (ove ha raggiunto una maggioranza di votanti di circa il 97%) sia perché è il primo consigliere nazionale espresso dal Distretto di Pisa, sia perché l’altro candidato era il presidente del Consiglio notarile fiorentino e dunque Calderoni è riuscito a coagulare interno a sé la maggioranza dei notai toscani. Nella stessa tornata elettorale, sono stati eletti, tra i 5 componenti toscani dell’Assemblea dei rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato, i notai Roberto Romoli e Enrico Barone, e il notaio Massimo Cariello come componente della Commissione di disciplina.

A seguito di queste elezioni il notariato pisano potrà assumere un ruolo chiave nelle decisioni che riguardano il notariato a livello nazionale. L’ingresso di Calderoni rafforza la presenza dell’intera Toscana all’interno del Cnn, che dialoga con le istituzioni per promuovere riforme e miglioramenti nel settore dei trasferimenti immobiliari, degli atti societari e dalla gestione dei passaggi generazionali familiari.

"È un onore e una grande responsabilità entrare a far parte del Cnn – dichiara il neo-eletto consigliere nazionale – mi impegnerò per rappresentare al meglio i notai della nostra regione e affrontare le sfide presenti della professione e le opportunità di riforma".