Incanto senza pioggia. La cena dei record in Logge di Banchi vince pure sul maltempo

Logge di Banchi per una sera veste l’abito del ristorante di gala per la Cena sul Ponte che causa maltempo cambia location e, parola del sindaco Michele Conti, e del presidente della Regione, Eugenio Giani, rende ancora "più bello e suggestivo questo evento che apre l’estate pisana e toscana". Giunti alla 12esima edizione e organizzato da Confcommercio e Confristoranti con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest-Terre di Pisa, il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’istituto alberghiero ’Matteotti’ e Fondazione Ant Pisa, oltre all’Associazione Cuochi Pisani e Fisar e inserito nel cartellone Arcobaleno d’Estate promosso dalla Regione insieme a La Nazione. "Arcobaleno d’estate - ha detto Giani - è la vetrina della Toscana che mostra il volto più bello. Insieme a La Nazione questa manifestazione valorizza la nostra regione ed è l’espressione più alta della Toscana diffusa".

Secondo il sindaco Conti è un’iniziativa "in un luogo pisano che così si mostra ancora più bello ed è uno stimolo a valorizzarlo ulteriormente". Per questo Daniela Petraglia, presidente di ConfRistiranti, ha avanzato una proposta: "Siccome purtroppo oltre 500 persone sono rimaste fuori dalle prenotazioni rispetto alle 440 giunte in pochissimo tempo, per il prossimo anno potremmo usare anche questo spazio per raddoppiare la capienza e accogliere tutti". Hanno portato i saluti della Confcommercio pisana, il presidente Stefano Maestri Accesi ("il maltempo poteva rovinare questa serata ma l’energia di chi ha partecipato e la dedizione dei nostri ristoratori l’hanno resa un momento magico") e il direttore Federico Pieragnoli. E poi Guglielmo Vezzosi, responsabile delle iniziative speciali de La Nazione e la responsabile della redazione pisana Paola Zerboni. Protagonisti in tavola i piatti della tradizione pisana, in un delizioso menù a base di pesce: lasagnetta di pasta fresca con baccalà e vellutata di porro, tentacolo di polpo cotto a bassa temperatura in salsa alla "Luciana" e dessert "Arcobaleno d’Estate", preparati dagli chef de La Tortuga, L’Artilafo, Pasta de’ Miracoli, Sottosella – Country Club Boccadarno, La Pergoletta, Osteria In Domo e dell’associazione Cuochi Pisani. Tra gli ospiti il presidente e il direttore generale della Confocommercio regionale, Aldo Cursano e Franco Marinoni, l’europarlamentare Susanna Ceccardi, i parlamentari Ylenia Zambito, Edoardo Ziello, Andrea Barabotti e Marco Simiani, la consigliera regionale Elena Meini, il vicesindaco Raffaele Latrofa, gli assessori Paolo Pesciatini, Massimo Dringoli e Gabriele Porcaro, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bargagna e i rappresentanti di tutte le forze politiche e ancora il capo di gabinetto del presidente della Regione Cristina Manetti, il presidente della Camera di Commercio Toscana nord ovest, Valter Tamburini. Parte del ricavato della cena sarà devoluto alla Fondazione Ant di Pisa.