Inaugurato ai Vecchi Macelli lo spazio Giovani+

Si chiama "Giovani+" il nuovo spazio creato dal Comune di Pisa nell’area dei Vecchi Macelli (casottino "F" – ingresso da Largo Spadoni) che mette a disposizione servizi pensati per supportare i giovani nel loro percorso di crescita personale, formativa e professionale, per valorizzare i loro talenti e facilitare l’accesso alle opportunità offerte a livello locale, nazionale ed europeo. All’inaugurazione dei giorni scorsi hanno partecipato il sindaco Michele Conti, l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa, Diego Teloni, cofondatore di Gate Real Estate Innovation, società a cui è stato affidato il servizio, e Anna Vallini, presidente della Consulta dei giovani.

"Per la prima volta il Comune - ha detto Conti - dà vita a uno spazio interamente dedicato e messo a disposizione dei giovani della città. Uno spazio fisico che ancora mancava, ma anche un servizio nuovo dove i ragazzi potranno partecipare ad attività di formazione, orientamento e laboratori. Con questo nuovo servizio, il Comune vuole diventare un punto di riferimento concreto per i giovani, supportandoli non solo nel loro sviluppo personale, ma anche nell’acquisizione di competenze che li preparino ad affrontare il mondo dello studio, del lavoro, della formazione e dell’imprenditorialità".

L’amministrazione ha investito 120mila euro in questa operazione e secondo Frida Scarpa, "sarà un luogo di riferimento per le nuove generazioni che la nostra amministrazione vuole supportare nel miglior modo possibile: lo spazio sarà in seguito arricchito anche da uno spazio bar all’aperto, che si presterà a essere un punto di ritrovo dove svolgere le attività della nostra Consulta dei giovani, proprio per dare vita a quella partecipazione attiva, che abbiamo voluto fin dall’inizio della legislatura". Tra i servizi disponibili presso il punto informazioni, lo strumento online di self-assessment, rivolto alle scuole secondarie della città, utile a offrire un report individuale per la pianificazione personale e la valorizzazione dei propri talenti.

Saranno organizzati laboratori attraverso la piattaforma digitale di comunicazione Steam, percorsi pratici in moduli da 4 ore su tematiche come intelligenza artificiale, robotica educativa ma anche estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti, sostenibilità e gaming. Ci saranno sessioni formative sulla cultura imprenditoriale, con un calendario di eventi e attività dedicate e percorsi di orientamento di gruppo, sessioni pomeridiane tematiche, organizzate su richiesta e dedicare a supportare i giovani nelle scelte personali, formative e professionali (www.giovaniplus.it).