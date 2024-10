Inaugurata la mostra sulla storia della telefonia di Pisa

Pisa, 22 ottobre 2024 - Domani si terrà la seconda mostra, sempre nei locali del Comune di Pisa, per la commemorazione del centenario dalla costituzione della TETI (Telefonica Tirrena) che nasce il 16 ottobre 1924 a Livorno per poi stabilire la sede a Firenze. La Società sarà una delle cinque a cui verrà affidato il servizio telefonico nazionale nell’anno 1925 anno della “grande riforma” con la quale viene dato in concessione il servizio telefonico nazionale.

PISA: è qui la Storia della Telefonia?

Pare proprio di si: nel mese di marzo 2024 al compimento del 140° anniversario della prima società telefonica di Pisa é stata allestita nei locali del Comune, una mostra storica inerente la telefonia della città. Molti i documenti inediti presentati che ripercorrevano il tempo dall’anno 1884 a pochi anni fà, con un percorso ben documentato con contratti, ricevute ecc. che si intersecavano tra di loro evidenziando i passaggi da una società all’altra. Qui riprodotti: il primo contratto dell’Impresa Telefonica di Pisa, prima società telefonica, datato 16 marzo 1884 , nel quale lo scrivente comunica ai “Notabili” della città “signori é arrivato il telefono a Pisa, ritornatemi la seconda parte di questo stampato che vi installo il telefono” e così fa in quanto dopo meno di due anni nel 1886, stampa il primo elenco telefonico con ben 120 “abbuonati”.

Il territorio viene suddiviso in cinque zone: 1a Zona - STIPEL Società Piemontese e Lombarda (Piemonte. Lombardia e Valle d’Aosta) 2a Zona - TELVE Società Telefonica delle Venezie (Tre Venezie, Friuli e Zara) 3a Zona - TIMO Società Telefoni Italia Media Orientale (Emilia, Marche, Abruzzi e Molise) 4a Zona - TETI Società Telefonica Tirrena (Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna) 5a Zona - SET Società Esercizi Telefonici (Italia Meridionale e Sicilia)

In questa esposizione potremo ammirare molti documenti inediti e materiale del periodo 1925/1964 gli anni di vita della TETI, anni di importante sviluppo telefonico, in particolare dopo la seconda guerra mondiale, ma anche negli anni che vanno dal 1925 al 1940, uno per tutti nascono i telefoni a disposizione del pubblico, a moneta prima e poi a gettone, cosi da non dover andare ai posti telefonici pubblici presidiati dalle “signorine” e quindi dopo i tagliandi, arrivano gli apparecchi a moneta e gettone in modo di poter telefonare autonomamente. Già nel 1929 la società mise in funzione “Il servizio telefomico automatico celere TETI in Toscana e in Liguria, il sistema serviva per tutte quelle piccole reti del distretto in modo da alleviare il lavoro delle centraliniste manuali.

Nel 1964 nasce la SIP Società Italiana per l’Esercizio Telefonico, che incorpora tutte e cinque le società, ma questa é un’altra storia che farà parte della “grande mostra” che nel maggio 2025 ancora a Pisa, si terrà nel padiglione C degli ex Macelli per il centenario delle “grande riforma” dove verrà esposto di tutto e di più, partendo dagli Inventori, dai Precursori (tutte quelle piccole società che hanno ottenuto le concessioni telefoniche nel periodo che và dal 1881 al 1925) gli attrezzi dei tecnici, i telefoni per le abitazioni e telefonia pubblica, i selettori, i relè, i libri sulla telefonia e persino i gadget.