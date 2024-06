In tour con la Società Operaia nella storia della città del mobile

L’appuntamento è per domani, sabato 15 giugno prossimo, alle 17 sotto la Torre Civica, per il tour organizzato dalla Società Operaia di Cascina che da decenni, offre a residenti e turisti l’opportunità di vedere e di scoprire il patrimonio storico, artistico e architettonico della città di Cascina e di conoscere la sua storia da vicino. Accompagnati da una guida qualificata, a partire dalla Torre Civica, quella con l’orologio che si affaccia su Corso Matteotti, il percorso si snoda dalla vicina piazza dei Caduti - dove è posizionato dal 1929 il Monumento ai Caduti progettato da Giovanni Grigò - tra palazzi ottocenteschi, nobiliari e non, (alcuni dei quali mirabilmente affrescati all’interno anche se non accessibili), fino all’Oratorio di San Giovanni Battista, un gioiellino racchiuso da una piccola cancellata, costruito nel XIV secolo per volontà di Bartolo Palmieri, cavaliere gerosolimitano, tutt’oggi aperto al culto. Affrescato nel 1398 da Martin A due passi dal Corso il complesso della Pieve, costituito dalla Pieve di San Giovanni e Santa Maria Assunta in stile romanico-pisano, la cui struttura risale al secolo XI e coincide con la nascita del borgo medievale di Cascina, con la Cappella del Sacramento, il campanile e l’Oratorio di Santa Croce in stile barocco. E ancora le Mura e le stradine in cui resistono botteghe perfettamente funzionanti, intatte nel loro fascino, in attesa che qualcuno ne riaccenda l’anima, come il laboratorio di Enrico Bertini,detto Barege, che i suoi eredi hanno salvaguardato gelosamente e aperto al pubblico di grandi e piccini. Tappa finale la sede storica della Società Operaia che ospita il Museo della Società Operaia, Legno e Mestieri. Per partecipare all’itinerario è necessario prenotarsi, per telefono o su Whatsapp, al numero 348 88 33 965.