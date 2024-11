In prima linea per le donne. Si è insediato a Vicopisano il consiglio pari opportunità

Si è insediato il nuovo Consiglio per le Pari Opportunità di Vicopisano, organismo consultivo del Consiglio Comunale, a seguito di bando dedicato. Marta Galluzzo è stata confermata presidente, mentre le due nuove vicepresidenti sono Letizia Pardi e Sara Puccinelli. Ad introdurre i lavori, il sindaco Matteo Ferrucci, che ha sottolineato l’importanza per l’amministrazione e per la Comunità di un Consiglio Pari Opportunità molto attivo e costantemente impegnato su temi sociali essenziali, riassumendo anche attraverso un video realizzato da Puccinelli, attività svolta e nuovi progetti rivolti alla comunità, di ampio respiro, di supporto alle marginalità, contro le ingiustizie e le discriminazioni, a sostegno dei diritti e aventi come faro la violenza di genere, contro la quale tanto, e concretamente, è stato fatto. "Ringrazio il sindaco Ferrucci, l’assessora Valentina Bertini – ha detto la presidente Galluzzo – e l’amministrazione perché hanno sempre dimostrato coraggio, apertura, ascolto, disponibilità nei confronti delle nostre iniziative e delle nostre proposte, aiutandoci in molti modi, con energia e passione. In questi giorni, nel territorio comunale, sono stati affissi una serie di manifesti di sensibilizzazione sulla violenza psicologica. Fanno parte di una campagna ideata dall’assessora Bertini, isprata da un collettivo femminista di Bologna, ma è solo l’inizio".

"Si tratta di 11 grandi manifesti con altrettante frasi – spiega Bertini – affissi in ogni frazione. Abbiamo scelto la violenza psicologica, diffusa e subdola, annichilente per chi la subisce, ci sono frasi che sono come schiaffi, mortificano, umiliano, minano l’autostima delle donne. Invitiamo le donne a contattare subito i centri antiviolenza per farsi aiutare: 050/561628, quello della Casa della Donna di Pisa, o il 1522, riportato anche sui manifesti. Per questa campagna abbiamo avuto la preziosa collaborazione di due quarte del Liceo Montale di Pontedera, CU ed EU, le cui studentesse lavorano da tempo su queste tematiche. Nostra intenzione è coivolgere sempre più studenti e studentesse con la Casa della Donna e di far loro approfondire questi ‘concetti’, lo riteniamo indispensabile". Tra le iniziative che il nuovo Consiglio per le Pari Opportunità ha programmato per il 22 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre, c’è uno spettacolo teatrale, “Intrecci”, di e con di Angela Ameli e Marco Gistri, della Compagnia Minimal, con la collaborazione artistica di Fabrizio Cassanelli. LUno spettacolo che affronta in modo inusuale l’argomento della violenza contro le donne ponendo domande e dubbi. Le storie narrate dai personaggi principali, la madre e giudice di tribunale, suo figlio e un uomo detenuto in carcere per tentato femminicidio, si intrecciano con storie appena accennate. Ingresso libero e gratuito, per informazioni: [email protected].