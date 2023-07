In passerella i capi di 40 giovani stilisti

CALCI

Due bellissime serate a Calci, in Piazza Garibaldi, all’insegna della moda, bellezza, musica, ballo e canto. Domani sera alle 21.30 protagonista la moda, con Fashion Around The World, XII edizione del Concorso nazionale per stilisti emergenti organizzato dal Centro Formazione Moda con il patrocinio del Comune di Calci. Oltre 40 giovani stilisti provenienti da Lombardia, Liguria, Veneto, Sardegna e Toscana si sfideranno per il miglior abito, per il miglior bozzetto, per il miglior prodotto sartoriale e per il premio della critica. Uno show che torna dopo il successo delle passate edizioni, nel cuore del paese che accoglie con entusiasmo un appuntamento di richiamo. La moda si presenta in tutta la sua varietà e originalità, con le idee giovani portate avanti da chi dedica studio e passione ad un settore mai in declino. Domenica sera si prosegue con Summer Night Show, dove al centro del palco ci sarà ancora la moda accompagnata dalla musica, dalla danza e dal canto, con le esibizioni di Elena Nencetti, Marco Salvadori, Ornella Cantini, presenta entrambe le serate Vania Della Bidia.

Alessandra Alderigi