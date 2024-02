"In biblioteca. W libri e colleghi"

La Biblioteca comunale Peppino Impastato di Vicopisano è da molti anni impegnata nel servizio civile. Un’esperienza che Federica Ciampi, Selene Mazzoni e Desi Cavallini hanno condiviso nel 2021 e che ha lasciato loro un ricordo indelebile.

Come reputa la sua esperienza col servizio civile? "Conservo di quell’anno un ricordo meraviglioso. È stata un’esperienza formativa e fondamentale, che porterò per sempre dentro. Sono uscita più matura, sicura e consapevole di cosa volessi fare nella vita. Come mai l’ha svolto in biblioteca?

"Mi stavo laureando e ho pensato che potesse essere un ottimo trampolino per affacciarmi al mondo del lavoro. L’ho fatto in biblioteca perché sono un’appassionata lettrice e amante del mondo dei libri. Fin da piccola frequentavo la biblioteca del mio paese che per me è come una seconda casa".

Cosa le è piaciuto di quell’anno?

"Il rapporto con le persone. Le relazioni con i "colleghi", la possibilità di poter parlare con altri giovani che stanno facendo la tua scelta. Ho trovato fondamentale anche il confronto con gli utenti della biblioteca e i responsabili, che mi hanno trasmesso la passione e la dedizione per quel lavoro che oggi è diventato il mio".

Il servizio civile è stato utile per la professione?

"Sì. Dopo averlo terminato sono stata assunta nella Rete Bibliolandia da una cooperativa, continuando il percorso che avevo intrapreso alla Biblioteca di Vicopisano. Ho capito che quell’anno di servizio civile è stato tanto importante per me perché è stato anche il momento in cui ho avuto la conferma di cosa mi piacesse fare nella vita, che è quello che continuo a fare ogni giorno".

Qualche consiglio?

"Scegliete un progetto che interessi e appassioni; un progetto che vi faccia sentire fortunato di farlo. Se svolto in questo modo possono nascere frutti interessanti, a livello lavorativo e umano".

M. F.