Cercasi addetto al soccorso stradale per importante azienda con sede a Pisa. La persona dovrà intervenire rapidamente per dare soccorso a tutti gli utenti della strada, anche in condizioni estremamente delicate, con utilizzo di mezzi quale il carro attrezzi. Saranno vagliate preferibilmente le candidature di persone con domicilio a massimo un raggio 30 km da Pisa, poiché ci saranno giornate di reperibilità. Inoltre, il candidato dovrà necessariamente essere in possesso della patente di guida di tipo B, saranno considerate come un plus le patenti A, C, D ed E. Al candidato selezionato sarà garantita la formazione attraverso corsi iniziali e corsi di aggiornamento. L’offerta prevede un contratto a tempo indeterminato, full-time o part-time.