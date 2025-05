Impegno Fondazione Pisa: "La carrozzina ’acquatica’ fra i progetti finanziati"

di Gabriele Masiero

La deputazione della Fondazione Pisa ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2024, dopo il parere favorevole unanime dell’assemblea dei soci, chiudendolo con un avanzo d’esercizio di 30,3 milioni di euro. I contributi complessivamente erogati dalla Fondazione nel corso dello scorso anno a favore dei propri tre settori di intervento istituzionale (Arte, attività e beni culturali; Volontariato, filantropia e beneficenza; Ricerca scientifica e tecnologica) sono stati oltre 13 milioni di euro, di cui 11,5 milioni di euro a valere sulla disponibilità dell’esercizio e 1,76 milioni di euro circa tratti da appositi fondi.

"Già da tempo lavoriamo anche attraverso la stipula di convenzioni triennali con enti e soggetti del territorio - spiega il presidente Stefano Del Corso - con l’obiettivo di essere un moltiplicatore di opportunità per il tessuto economico e sociale pisano, non limitandoci solo all’erogazione di risorse economiche e contributi, inoltre le convenzioni triennali danno maggiore capacità di programmazione agli enti proponenti".

Per quanto riguarda l’ordinaria attività istituzionale, la Fondazione Pisa nel 2024 ha pubblicato i consueti avvisi di settore e ha sostenuto complessivamente 248 progetti: oltre 4,6 milioni di euro sono stati destinati alle attività culturali, corrispondenti a 143 iniziative; circa 1,8 milioni di euro ai beni culturali, corrispondenti a 16 iniziative; oltre 3 milioni di euro sono stati destinati al sociale sostenendo 83 iniziative; infine, oltre 3,7 milioni di euro sono andati alla ricerca scientifica e tecnologica, corrispondenti a 6 iniziative. E sul settore solidarietà il riflettore della Fondazione è sempre acceso : nel 2024 tra i progetti finanziati più interessanti c’è anche la Cab, la Carrozzina abilitante la balneazione, ovvero il finanziamento del progetto (135 mila euro) di realizzazione di una carrozzina ingegnerizzata per lo spostamento in acqua delle persone con disabilità proposto dal cineclub Arsenale (che ha in concessione l’ex bagno degli Americani) e la Scuola Sant’Anna. Alla fine, la carrozzina potrebbe essere brevettata. "Numeri, osserva Del Corso, "che confermano la capacità della nostra istituzione di mettere a disposizione risorse per far fronte in modo adeguato alle esigenze emergenti dal nostro territorio di riferimento".

Ma che non dicono fino in fondo qual è il valore di queste azioni: "Essere parte attiva nel governo dei processi dopo l’erogazione del contributo - sottolinea il presidente - significa pianificare azioni a medio-lungo termine di sostegno al territorio, sia in termini di restauro e recupero di beni storici e monumenti, penso ad esempio al recupero dell’ex cinema Lux che a breve diventerà la nuova sede della biblioteca cateriniana, o alla chiesa della Qualquonia (400 mila euro assegnati al Comune di Pisa per completarne il recupero), ma anche l’attenzione al tema della solidarietà, che ci sta particolarmente a cuore, che anche nel 2025, come lo è stato per il 2024, supporterà le mense della Caritas e della Misericordia a Pisa e Pontedera".