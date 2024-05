Il tour pisano del ministro dell’Università Anna Maria Bernini

Tour elettorale oggi per il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, che oggi sarà a Pisa alle 15 al bar Lo Sfizio, dove incontrerà dirigenti e simpatizzanti di Forza Italia. L’esponente di governo arriva a Pisa proprio in un momento in cui l’ateneo pisano è al centro delle tensioni politiche studentesche per la guerra a Gaza. Bernini poi proseguirà il suo tour elettorale a San Giuliano Terme dove presenzierà, ai Bagni di Pisa Palace, alla presentazione della lista dei candidati alle elezioni comunali a sostegno della candidata a sindaco del centrodestra, Ilaria Boggi. Ci sarà anche Jacopo Ferri candidato al Parlamento Europeo e, appunto, Ilaria Boggi. Le iniziative elettorali di Forza Italia sul territorio provinciale in questa campagna elettorale proseguiranno il 24 maggio alle 20.30 con la cena di coalizione per San Miniato alla quale interverrà con il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Tullio Ferrante. "Sono per noi - spiega il coordinatore provinciale Lorenzo Paladini - importanti occasioni di confronto per riavvicinare i cittadini alla politica".