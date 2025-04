"Il ‘sentiment’ degli americani. Una minaccia per l’enoturismo"

Pisa, 4 aprile 2025 – I dazi colpiscono il nostro export di prodotti enologici ma non finisce qui "perché anche l’enoturismo ed il turismo stesso possono subire ripercussioni negative conseguenti ai dazi trumpisti". Maurizio Iannantuono, vignaiolo a Terricciola, mente visionaria ed anima del Podere La Chiesa nel borgo di Casanova, apre un nuovo capitolo nella saga dei "dazi amari" propinati da Oltreoceano.

"Se il capo supremo degli Usa, eletto per ben due volte, ogni volta che ne ha l’occasione dichiara, scrive e pronuncia frasi del tipo "siamo stati derubati per 50 anni", oppure "L’Unione europea la si pensa molto amichevole ma ci frega ed è molto triste", ecco, frasi del genere sono preoccupanti da più punti di vista. Siamo passati da essere tra i più grandi alleati ad essere non dico nemici ma certo avversari commerciali. Se siamo quelli che hanno fregato il popolo americano per anni ed anni perché il popolo, o quanto meno gli elettori di Trump dovrebbero continuare a venire qui? Non sappiamo cioè se cambierà l’atteggiamento, il modo di scegliere e di muoversi degli stessi americani. Quindi la questione dazi ha più di un risvolto". Iannantuono è convinto che i dazi rappresentino "stagnazione, contrazione del mercato, anzi una vera stortura non solo sul singolo prodotto o settore merceologico interessato bensì portino con sé una concatenazione di riflessi che non sono immediatamente prevedibili. E poi quando si dice che ci è andata bene perché altri Paesi hanno percentuali più alte, dico che è sbagliato. Non mi sento più fortunato perché ho dazi al 20% al posto del 200%, non sono, non siamo fortunati perché si è innescata una forzatura del mercato. La logica del protezionismo appartiene al secolo scorso ed ha avuto conseguenze gravissime che sono andate ben oltre questioni prettamente commerciali".