Il senatore Del Rio a San Giuliano Terme a sostegno del Partito Democratico

San Giuliano Terme 21 maggio 2023- Eventi a raffica per la campagna elettorale del Partito Democratico in corsa verso le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Venerdì 24 maggio al Circolo Il Globo Verde di Ghezzano arriva il senatore Graziano Del Rio in occasione della presentazione dei candidati del Pd di Ghezzano, Giulia Stampacchia, Giovanna Piccione e Francesco Simonini.

Aldo Bronzini, segretario del PD di San Giuliano Terme, presenta l’evento con Graziano Del Rio con queste parole: “Siamo felici di ospitare il Senatore Graziano Del Rio, che è stato prima sindaco di Reggio Emilia, poi presidente ANCI e infine Ministro ai Trasporti. Abbiamo deciso di ospitarlo ad una iniziativa di campagna elettorale a San Giuliano Terme e soprattutto nella frazione di Ghezzano, proprio perché è una frazione particolare, a ridosso del Comune di Pisa e che per noi è importante sia per le sfide alla viabilità che ci pone, sia in termini di sviluppo sostenibile e qualità della vita dei cittadini e delle cittadine che ci vivono. Per questo rivolgo a tutte e a tutti un invito a partecipare”.