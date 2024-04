"Il sacrificio e le promesse politiche. Ma niente legge"

"Dopo il sacrificio di Barbara e le promesse politiche, nulla è cambiato". L’ex primario del reparto di psichiatria dell’ospedale Versilia, Mario Di Fiorino, oggi in pensione, ricorda la scomparsa della dottoressa riflettendo sulla situazione legislativa. "E’ stato istituito un tavolo ministeriale, ma per i casi psichiatrici gravi non esistono strutture adeguate". "Lo scorso anno la morte della collega suscitò tanto sdegno, ma poi? Sull’onda dell’emozione i politici si impegnarono. La situazione della psichiatria in Italia è eccezionale. Abbiamo il divieto di creare istituzioni psichiatriche ed esistono quindi solo piccole residenze con caratteristiche di civile abitazione e 8-10 letti massimo, ma i malati cronici?".

Il professor Di Fiorino ha ben conosciuto Gianluca Paul Seung, il 36enne di Torre del Lago, che in un procedimento a Lucca ancora in corso è accusato di diffamazione proprio verso l’ex primario. Il giudice nel procedimento lucchese, nei giorni scorsi, aveva citato come perito il professor Mario Pietrini che aveva però un "legittimo impedimento". L’udienza è stata quindi riaggiornata a ottobre. Il medico è chiamato a dare un suo parere sul disturbo dell’uomo, assistito dall’avvocato Andrea Pieri, e sulla sua capacità di intendere e volere per quei fatti specifici. Il professor Pietrini si era già espresso per fatti simili in un altro processo dichiarando l’imputato incapace. "E’ la sola perizia che conclude in questo senso – aveva ricostruito il professor Paterniti, consulente del pm nel processo per l’omicidio Capovani – le altre lo hanno dichiarato capace". "I colleghi Antonella Armani, Mauro Mauri, Gabriele Rocca e Ariatti e Ferracuti", aggiunge ancora Di Fiorino. La Corte d’assise ha accolto in parte la richiesta della difesa dell’uomo (avvocati Ratti e Parrini) che sui social si definisce "sciamano" per integrare la perizia. Alla nuova consulente di parte, la dottoressa Neri, ha espresso la volontà di farsi visitare, in passato si era rifiutato per due volte.

A. C.